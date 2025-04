A chuva intensa que caiu hoje à tarde sobretudo nos bairros de Odivelas e Loures levou a que algumas pessoas tivessem de ser retiradas dos carros na zona da Flamenga, segundo a Proteção Civil.

O comandante sub-regional da Grande Lisboa, Hugo Santos, disse à Lusa que as chuvas fortes provocaram o galgamento do rio Trancão na zona da Flamenga, em Lisboa, levando à interdição da circulação rodoviária e à necessidade de retirar algumas pessoas dentro dos carros.

“A informação de que dispomos é que neste momento estão a ser deslocadas entre 30 a 40 pessoas, para uma zona seca e segura, que terão ficado isoladas face à chuva intensa nesta zona”, afirmou, sublinhando que a operação estava pelas 19:00 em curso.

Segundo o comandante, as pessoas que estão a ser deslocadas estavam algumas dentro de viaturas e outras em habitações.

Hugo Santos avançou também há casas inundadas nesta zona de Loures e em Odivelas.

O comandante sub-regional da Grande Lisboa disse ainda que entre as 12h00 e as 18h30 registaram 97 ocorrências associadas à precipitação intensa, sobretudo nos concelhos de Loures e Odivelas, tendo existido ainda situações pontuais na zona norte do concelho de Lisboa.

De acordo com Hugo Santos, a maioria das ocorrências registaram-se a partir das 15h00 e foram sobretudo relacionadas com inundações na via pública.