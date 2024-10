Em nota de imprensa, Américo Silva Dias anunciou que se desvinculou, a partir da data de hoje, do Chega.

Num único parágrafo, o ex-militante escreve que “Américo Silva Dias, Advogado, ex-militante do Partido Chega e candidato pela Região Autónoma da Madeira nas passadas Eleições Europeias pelo Partido Chega vem comunicar que a partir da data de hoje se desvinculou do Partido Chega por não se identificar com a atual liderança do partido na Região”