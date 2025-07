Após algum atraso provocado pelo vento forte que condicionou as ligações aéreas para a Madeira, o cardeal e bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, marcou finalmente presença no Congresso Global ‘Educação, Solidariedade e Evangelização’, que decorre esta semana no Funchal.

Na sua intervenção, curta mas carregada de humor, o cardeal começou por dirigir uma saudação às autoridades civis, religiosas, académicas, militares e a todos os participantes, antes de justificar com ironia a sua contenção nas palavras: “Depois das palavras do Papa, os cardeais calam-se.”

Ainda assim, D. Américo deixou palavras de reconhecimento às Irmãs da Apresentação de Maria, agradecendo o trabalho “que fizeram, que fazem e continuarão a fazer” e prometendo orações para que, “nos 200 anos, estejamos aqui outra vez, cada um nas suas circunstâncias”.

A concluir, com uma nota bem humorada sobre a experiência de voar para a Madeira em condições meteorológicas adversas, brincou:

“E também agradecer muito à Santa Catarina, aos comandantes das aeronaves, porque mais uma vez ajudaram a converter muita gente que nos aviões vêm como agnósticos e regressam como cristãos convertidos.”