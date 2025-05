Os Portos da Madeira e a Marella Cruises, da companhia de cruzeiros TUI UK&I’s proporcionaram em abril, uma visita a bordo do navio Marella Explorer a um grupo de alunos do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL).

“Uma oportunidade para os estudantes dos cursos de Turismo e de Gestão de Empresas, conhecerem mais sobre o turismo de cruzeiros e sobre as oportunidades de carreira que esta indústria oferece”, lê-se em comunicado.

De acordo com a APRAM, a visita, que começou com palavras de enquadramento da presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), Paula Cabaço, aconteceu em parceria com a Marella Cruises, no âmbito dos vários projetos que a companhia desenvolve junto das comunidades que integram os itinerários dos seus navios. Neste caso, o objetivo foi abordar as diferentes carreiras profissionais que os navios de cruzeiro oferecerem, e dar a conhecer, um pouco, sobre os bastidores da atividade turística a bordo.

“Um dos nossos objetivos, enquanto autoridade portuária regional, é fomentar e proporcionar este diálogo entre a comunidade e a indústria dos cruzeiros”, explicou Paula Cabaço, apontando as oportunidades que este mercado comporta. “São pequenas cidades flutuantes, que contam com profissionais diversificados e qualificados, que vão desde o turismo à engenharia, da animação à informática, dos marítimos, claro, aos cuidados de saúde e bem-estar”, exemplificou.

Olivia Wells, Gestora de Sustentabilidade da Marella Cruises, afirmou: “Estamos muito entusiasmados por estabelecer esta parceria com os Portos da Madeira, numa iniciativa em que o Marella Explorer recebeu a bordo estudantes universitários locais para darem a conhecer as operações e as carreiras na indústria dos cruzeiros. Esperamos realizar muitas mais ações deste tipo, envolvendo a comunidade local, aqui na Madeira, no futuro.”

Foram perto de duas dezenas de visitantes, que percorreram diferentes áreas do navio, tiveram oportunidade de falar com o comandante, visitar a sala de controlo das máquinas e almoçar a bordo, naquela que foi a última escala da temporada do Marella Explorer, na Madeira.

A visita, que contou com o apoio e empenho da Agência Ferraz, que representa na Região os navios desta companhia do grupo TUI, foi uma primeira iniciativa que os Portos da Madeira pretendem dar sequência. “Estamos já, em conjunto com a Marella Cruises, a estudar futuras iniciativas, com este propósito: aproximar a comunidade dos cruzeiros.”