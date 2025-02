Bom dia!

A partir do próximo ano letivo, os estudantes do 9.º ano passam a ter formação em suporte básico de vida. A medida é apresentada ao JM pelo presidente da Proteção Civil. Richard Marques está a definir programa com a Secretaria da Educação para chegar a cerca de três mil jovens por ano e o objetivo é alargar técnicas de salvamento a toda a população.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a rega. JPP diz que os agricultores vão pagar mais um milhão. Comparativo entre os preços da água de rega do ano passado e as novas tabelas representam aumento significativo. Élvio Sousa alerta para medidas que afastam quem trabalha a terra.

Saiba ainda que Sátira dos ‘Compadres’ já chegou a Santana e que greve dos motoristas volta em março.

Destaque também para o 20 de Fevereiro. A tragédia de 2010 deixou ensinamentos, mas a natureza ainda está sujeita a abusos, adverte João Baptista.

Não perca também as Ocorrências com dois assuntos de relevo: Metade das vítimas mortais de 2024 eram motociclistas; Assaltaram Junta do Caniçal para levar encomenda dos CTT.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!