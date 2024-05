No passado dia 8 de maio, os alunos do Clube Eco-paper da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral de Santana tiveram a oportunidade de visitar o BAN (Centro da Banana da Madeira), localizado no Lugar de Baixo e deixar no espaço comercial do BAN alguns produtos para venda, alusivos à banana e produzidos pelos referidos alunos a partir da reutilização do talo e pseudocaule da bananeira.

O BAN é um espaço muito interessante, onde se pode descobrir a história e a cultura da Banana da Madeira de forma criativa, lúdica, inovadora, com recurso a hologramas, instalações imersivas, fotografias, o que contribui para uma maior motivação dos alunos para o aprofundamento dos seus conhecimentos relativos à banana, enquanto exploram este local, numa visita bem orientada.

Este novo produto que se encontra à venda no BAN é fruto de uma parceria estabelecida entre a GESBA e a Escola Secundária de Santana. A nova Direção da GESBA desde cedo, que, revelou interesse pelo trabalho desenvolvido pelos alunos empreendedores do Clube Eco-paper ao nível da produção do “biogeo papel”, um papel único a nível nacional, 100% natural, que reaproveita os resíduos de bananeira.

Este é um bom exemplo de como a colaboração entre Instituições regionais pode contribuir para a promoção da sustentabilidade e da economia circular.