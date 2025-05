Uma viagem que jamais irão esquecer e que servirá de incentivo aos estudantes do Arquipélago da Madeira.

Os alunos Diogo Abreu, Diogo Mendonça e Matilde Mendonça do 11.º ano, acompanhados da docente Ângela Morais, da Escola Básica e Secundária com Pré escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, de Santana, estão a caminho da cidade de Cork, na Irlanda, para receberem o prémio da conquista do primeiro lugar ao nível europeu na competição BlueTech, com o projeto ‘Resíduos de bananeira por um futuro mais sustentável’, no âmbito das comemorações do European Maritime Day que no presente ano decorrem na referida cidade.

Numa nota enviada à redação, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia diz ser “um orgulho para a Madeira e para Portugal a conquista deste prémio, que prova como as gerações mais novas são empreendedoras no desenvolvimento de soluções para a gestão sustentável dos oceanos”.