Alunos de hotelaria recebem prémios de mérito

Alunos da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira foram premiados esta tarde, pelo mérito, em diferentes categorias.

A Gala Meritus teve lugar no Centro Cultural e de Investigação Científica do Funchal e contou com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Dirigindo-se a todos os alunos presentes, Jorge Carvalho contou-lhes uma história através da qual procurou passar a mensagem de que devem aproveitar, com brio e empenho, as oportunidades que a escola lhes dá no sentido de construírem o melhor futuro para eles próprios.

O governante elogiou a iniciativa da escola, na pessoa do diretor, Fernando Figueiredo, e deu os parabéns aos alunos galardoados.

Os premiados:

Mais Assíduo: Diogo Ornelas, Joana Freitas e Tiago Nóbrega

Aluno mais esforçado: Paulo Jardim

Aluno Imagem: Vítor Gouveia

Aluno Talento Cozinha/Pastelaria: Micaela Gramilho

Aluno Talento Restaurante/Bar: Mafalda Correia

Aluno Talento Turismo: Francisca Nóbrega

Aluno finalista com melhor média: Mafalda Correia

Distinção Basto Machado: Pedro Silva

Distinção Meritus Centro Qualifica: Ana Maria Santos

Prémio Colaboração: Eduardo Alves, Rodrigo Jesus, Rodrigo Reis e Nuno Correia