Terminou em festa o concurso Paisagens da Madeira, dirigido às escolas do 3º ciclo e do ensino secundário, detentoras de um Clube Europeu, de um Clube de Fotografia ou de outros projetos cuja premissa esteja assente na disseminação das temáticas europeias e da transformação digital.

A edição deste ano registou 186 fotografias, oriundos de alunos de 22 escolas da Região, tendo sido selecionadas, através de um júri, as 50 fotos mais votadas para serem expostas no espaço EntreArte.

Participaram nesta iniciativa os seguintes estabelecimentos de ensino: EB23 Horácio Bento de Gouveia, a EB23 do Caniço, a EBS Gonçalves Zarco, a EBS da Ponta do Sol, a EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo), a EBS Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava), a EB23 do Estreito de Câmara de Lobos, a EBS de Machico, a The International School of Madeira, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luíz Peter Clode, a Escola Secundária D. Lucinda Andrade (S. Vicente), a ES Jaime Moniz, a Escola da Apel, a ES Francisco Franco, o Instituto para a Qualificação IP-RAM - Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira (EHTM), a EBS/PE/C do Porto Moniz, a EBS/PE/C Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (Santana), a EB/PE do Porto da Cruz, a EB/PE Bartolomeu Perestrelo, a EBS/PE da Calheta e o Instituto para a Qualificação IP-RAM - Centro de Formação Profissional da Madeira.

A cerimónia da entrega de prémios decorreu ontem, nas instalações da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. A grande vencedora foi a jovem Maria Ferro, na Escola Secundária Francisco Franco.

O 2.º lugar foi alcançado por Jackelin Pita, do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, enquanto a 3.ª classificada foi Margarida Marques, da EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Jorge Carvalho, tutelar da Educação, Ciência e Tecnologia, felicitou os alunos “pela capacidade demonstrada, assim como pela qualidade estética, porque se é verdade que estamos a falar de fotografia, não é propriamente uma criação do contexto, mas é o conceito estético, a perspicácia para o momento, para uma determinada paisagem, para um determinado foco”. Nesse sentido, valorizou todos os contributos. “Foram 186 os que concorreram, temos aqui os 50 mais votados em exposição, de 22 escolas participantes neste concurso”.

Sublinhou igualmente o facto de o concurso ter tido a sua génese nas escolas, revelando “disponibilidade da Secretaria para colaborar com tudo o que são iniciativas das escolas”, deixando igualmente o seu reconhecimento aos professores pelo esforço patenteado.

Ricardo Barcelos, presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Gonçalves Zarco, anfitrião do evento, manifestou “orgulho” na atividade e congratulou todos os alunos pela colaboração e disponibilidade, deixando ainda palavras a três docentes da escola que dirige, Pedro Costa, Fátima Silva e José Manuel Silva.