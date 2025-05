Dois alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, vão representar Portugal na International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) 2025, que se realiza entre 11 e 21 de agosto, em Mumbai, na Índia.

António Luís Evangelista e Daniela Silva Ferraz, ambos estudantes do 12.º ano, turma 6, conquistaram a qualificação ao alcançar, respetivamente, o segundo e terceiro lugares na final nacional das Olimpíadas de Astronomia 2025, que teve lugar no passado dia 2 de maio, no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.

A competição nacional reuniu os nove melhores alunos das eliminatórias e incluiu três provas individuais: uma teórica, uma de análise de dados e outra de observação com carta celeste.

Para se prepararem para a competição internacional, os dois alunos madeirenses vão participar em sessões de treino online nos próximos meses, culminando com uma formação intensiva presencial de três dias, agendada para o final de julho, em Braga.

Além dos dois representantes olímpicos, a Francisco Franco contou ainda com a participação de Afonso Geraldes Silva, que alcançou o sexto lugar na final nacional. Assim, três dos nove finalistas desta edição das Olimpíadas de Astronomia são alunos desta escola madeirense.