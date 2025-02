António Figueira, aluno de 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, foi o vencedor do jogo Atari Go na final da 9.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, ontem realizada no Centro Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio Fernandes.

Graças ao 1.º lugar alcançado, este finalista de Engenharias ‘da Francisco Franco’ vai representar a Madeira na competição nacional do jogo Atari Go, que vai decorrer em Aveiro, no dia 14 de março de 2025.

Ainda naquela final regional, Martim Andrade, também finalista da Francisco Franco, classificou-se em segundo lugar no jogo NEX.

A equipa da Escola Secundária de Francisco Franco que participou no Campeonato Regional de Jogos Matemáticos contou ainda com a presença do aluno Alexis Abreu e teve Ana Lina Marques e Carlos Malho Pereira como professores responsáveis.