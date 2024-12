Miguel Albuquerque garante que há uma preocupação do seu Governo no sentido de ser mantida a estabilidade do futuro da Região. O presidente do Governo chama a atenção para a necessidade imperativa de o Orçamento da Região ser aprovado.

Caso contrário, as atualizações para as IPSS não serão atualizadas. Palavras prestadas na abertura do IX Encontro de Voluntários da Região Autónoma da Madeira, que decorre no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

A dirigente da Associação Casa do Voluntário na Madeira refere que o voluntariado é um verdadeiro pilar da sociedade, sem o qual, muitas instituições não conseguiriam sobreviver.

Destacando o contributo incansável de cada voluntário que trabalha para as mais diversas instituições, Helena Correia eleva quem ainda demonstra o espírito de ajuda e solidariedade. “É graças ao vosso esforço que tantas iniciativas se mantêm vivas”, disse Helena Correia.