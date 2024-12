Instado a se pronunciar sobre o anúncio/desafio do líder do PS para um acordo com o PAN, IL, BE e JPP para uma solução governativa, o presidente do governo regional comentou que “faz lembrar uma noiva feia que ninguém quer”.

Isso atendendo a maioria dos partidos com os quais o PS quer um entendimento, já deu conta que essa hipótese não se coloca.

“Coitadinho, faz lembrar as noivas feias à porta da Igreja sem noivo”, disse, considerando que o PS “é uma noiva que ninguém quer”.

Já sobre os cartazes que o PS colocou com Albuquerque na praia e o slogan “Vamilhá, Madeira”, o visado classificou que são “na linha dos partidos mais populistas e radicais”. O governante disse “não levar a sério”, manifestando-se sim preocupado com os efeitos do chumbo do Orçamento devido à “irresponsabilidade” dos partidos, como a não atualização de salários.

“Isso é mais preocupante do que um PS que se está a radicalizar e a entrar no populismo barato”.

Palavras do presidente do Governo regional após a apresentação do projeto de ampliação do Arquivo e Biblioteca da Região, num projeto orçado entre 25 a 30 milhões de euros, que irá duplicar a capacidade de depósito do Arquivo e modernizar a Biblioteca.