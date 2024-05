O presidente do Governo Regional Albuquerque mostrou-se hoje “muito satisfeito” com a subida do Nacional à primeira divisão, algo “bom para a Madeira”, e remeteu para outro momento o anúncio sobre a política de financiamento do desporto profissional.

“Eu vou anunciar na altura própria, num dia que não hoje aquilo que nos propomos a fazer, no quadro dos apoios desportivos”, disse hoje Miguel Albuquerque, à margem de uma visita à empresa de carpintaria Palmeira & Filhos, no Campanário, numa altura em que a empresa assinala os 50 anos de existência.

Sobre o apoio ao desporto, o chefe do governo reiterou que a “lei quadro é uma boa lei” e lembrou que durante muitos anos o apoio ao desporto não estava regulamentado. A lei veio estabelecer “critérios” e trouxe “bons resultados”, admitiu, mas não quis adiantar mais sobre o futuro dessa lei, remetendo uma resposta para o “futuro”.