Albuquerque regressa às visitas oficiais, mas sem comunicação social

O presidente do Governo Regional fez saber na sua página numa rede social que visitou hoje o Centro Internacional de Investigação do Cancro da Madeira, no hospital Nélio Mendonça.

A acompanhar o presidente do Governo demissionário estiveram outros governantes e dirigentes do setor da saúde, nomeadamente o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos e outros responsáveis e técnicos de saúde.

O chefe do Governo publica uma série de fotografias, tal como fazia habitualmente antes da crise política que atingiu a Madeira a 24 de janeiro.

A diferença é que para esta visita não foram convidados jornalistas.