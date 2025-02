O presidente do Governo Regional sublinhou que todo o trabalho de proteção do ambiente passa pela colaboração das instituições e, no caso dos vigilantes da natureza, Miguel Albuquerque lembrou que desde que chegou ao governo, “sempre tive a determinação de criar e desenvolver esta unidade de vigilantes da natureza com as melhores condições".

Por outro lado, o governante quis “desmistificar algumas barbaridades nas redes sociais” realçando que o mar da Madeira tem um estatuto de proteção ambiental único. A Madeira é detentora da maior área protegida do atlântico norte, com a reserva das Selvagens e, nesse sentido, Miguel Albuquerque sublinhou que a área é determinante para a afirmação internacional no futuro nas áreas da ciência e da investigação.

Acrescentou que “há um trabalho inestimável e importantíssimo dos vigilantes da Natureza ao longo de décadas, para que desde 1976 a reserva continuasse a ser a mais importante do país. “Assumimos essa grande tarefa de reverter todo o parque natural das Selvagens em uma das mais belas parcelas de mar do mundo”, realçou.

Nas suas notas, o responsável afirmou que há o empenho do governo para reforçar o corpo de vigilantes da Natureza. Por outro lado, “há o desafio de haver a capacidade financeira e logística de criar zonas corta fogo nas serras. É decisivo face ao extremar dos ciclos climáticos, continuarmos a trabalhar no sentido de alargar zonas de corta fogo, criando mais parques naturais, disse.

A carga turística acarreta o desafio de diversificar a oferta, com mais atrações, como o teleférico do Curral das Freiras, ou ponte suspensa na Ponta do Pargo, entre outras, para retirar o peso doa sítios mais visitados, alguns ja pagos. A enfrentar o problema das espécies infestantes na floresta Laurissilva, apontou, por fim. O governante falava na cerimónia que assinala o Dia do Vigilante da Natureza, que decorreu na Gare Marítima da Madeira.

Na mesma ocasião foram entregues distinções a oito membros do Corpo de Vigilantes da Natureza, sendo quatro Louvores e quatro Elogios, para além da entrega de duas embarcações semirrígidas àquele Corpo.

Refira -se que Região tem, neste momento, 42 Vigilantes da Natureza, sendo que no ativo estão 40 elementos. Incluem-se neste número 9 novos vigilantes, que já acabaram o período de experiência/formação. Os louvores distinguem “o zelo excecional no cumprimento dos seus deveres por parte dos vigilantes”. Por sua vez, os elogios premeiam a “exemplar conduta, compostura e aprumo no cumprimento dos seus deveres.