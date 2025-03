Miguel Albuquerque alertou hoje, de novo, para uma das maiores crises que a Europa está a viver desde o fim da II Guerra Mundial. O presidente do Governo falava aos jornalistas à margem da cerimónia de lançamento da primeira pedra do investimento Dilectus II, que vai surgir no Pico do Funcho.

A Europa deixou de ter o apoio do ‘guarda-chuva’ americano e “temos de ver onde vamos alocar recursos para a defesa”. Sobre o facto de Luís Montenegro ter dito, hoje, na BTL, que tem saudades da Madeira, Albuquerque reafirmou que o líder nacional do PSD e primeiro-ministro é sempre bem-vindo à Região. No entanto, voltou a referir que não precisa de Montenegro na campanha para as eleições de 23 de março.