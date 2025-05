O presidente do Governo Regional, que participou hoje na abertura da II Madeira Maritime Week, afirmou aos jornalistas que o Registo de Navios da Madeira “tem tido um sucesso excecional, o qual resulta de um conjunto de adaptações introduzidas em 2015 pelo Executivo madeirense em cooperação com o Governo nacional, no sentido de dotar este Registo de fatores de competitividade e de atração”.

A verdade, como prosseguiu Miguel Albuquerque, é que o Registo Internacional de Navios da Madeira passou a ser o terceiro maior da Europa. “Temos quase 28 milhões de tonelagem de arqueação bruta aqui registada. Temos cerca de. 1.300 registados e temos os grandes armadores europeus com os grandes navios aqui registados, sobretudo os que atravessam o canal do Panamá”, disse, já depois de ter participado na sessão de abertura do evento.

Albuquerque destacou a rede de negócios e de receitas muito importante para a Madeira. Destacou que quem tem avançado no Mar é a Madeira, através do seu Registo. E afirmou que o objetivo é melhorar a competitividade do Registo e disse que ‘vão ser introduzidos alguns fatores de competitividade para nos tornarmos um dos registos mais importantes do Mundo. Neste momento, somos 11.º”, referiu.

O evento, que decorre no Savoy Palace, é uma organização conjunta do Governo e da Associação Europeia Internacional de Armadores de Portugal.