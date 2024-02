O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente sábado, 24 de fevereiro, às 18h30, no hotel Four Views Monumental, no encerramento da final europeia do campeonato do mundo de criação de jogos, Game Jam Plus (GJ+), a qual reúne 12 equipas finalistas oriundas da Eslováquia, Espanha, Polónia, Suécia e Portugal.

Das quatro equipas nacionais, uma é madeirense.

A Game Jam Plus é a maior maratona mundial de desenvolvimento de jogos, tendo por principal objetivo inspirar e promover a economia criativa, não só, através de novos jogos, como também de empresas apostadas nesta indústria.

Referir que a final europeia chega à Região Autónoma da Madeira, através da Digital Valley – Techframe – representante nacional da GJ+ – e da Startup Madeira, enquanto entidade integrada no consórcio eGames Lab.

O facto de a Região ser anfitriã da final, a que acresce uma equipa entre as finalistas, é uma afirmação da estratégia de apoio às startups desta área emergente.