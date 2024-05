Bom dia!

Há denúncias de “exploração desenfreada” de mão de obra estrangeira na Madeira. Ivo Silva, do SITAM, e Alexandre Fernandes, da USAM, revelam “situações extremamente delicadas” que envolvem trabalhadores “sem folgas” com salários “muito longe dos corretos”. Reclamam limites na entrada de novos imigrantes e consideram que o destino Madeira está a ser penalizado pelo “trabalho medíocre” porque os patrões querem “apenas pagar pouco”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o jogo. Madeirense de 27 anos ganha milhares de euros no póquer. Pedro Neves já acumula este ano mais de 400 mil euros em prémios. No ano passado amealhou 1 milhão num só torneio. “Trabalho para ser o melhor”, refere ao JM.

Saiba ainda que Freira-da-Madeira será emoldurada no centro de Santana e que Isabel Borges critica escassez de apoios do Turismo. A responsável pelo projeto Dream Flowers, integrado na Festa da Flor, entende que “merecia mais consideração”. “Não posso admitir que me digam um valor e me deem outro”, lamentou.

O Tirar a Limpo responde se os governantes podem fazer inaugurações em tempo de campanha e as Ocorrências trazem dois assuntos de relevo: Homem fugiu de lar e acabou por ir parar ao hospital; Mulher ficou três horas no chão à espera de uma ambulância.

Não perca também um Roteiro JM com festas que trazem artistas nacionais e internacionais.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira.