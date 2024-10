O bilionário Elon Musk entregou mais dois prémios de um milhão de dólares (924 mil euros) a eleitores registados para presidenciais nos estados norte-americanos de Michigan e Wisconsin.

O canal de televisão CNN noticiou que estes são os primeiros prémios do chamado “super PAC pró-Donald Trump”, depois de ter sido noticiado na quarta-feira que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tinha advertido que estes sorteios “diários” podem violar as leis eleitorais federais que proíbem pagamentos a eleitores registados.

Um comité de ação política (PAC) e um super PAC são organizações privadas que têm como objetivo ajudar ou influenciar eleições e encorajar ou desencorajar a adoção de certas leis nos EUA através do investimento de dinheiro.

O proprietário da rede social X (antigo Twitter) e CEO da Tesla e da SpaceX comprometeu-se no passado fim de semana a dar até um milhão de dólares (cerca de 924 mil euros) por dia, aleatoriamente e até a 05 de novembro, aos eleitores do Arizona, da Pensilvânia, da Carolina do Norte, da Geórgia, do Michigan, do Nevada e do Wisconsin.

A CNN indicou que Musk, depois de lançar o sorteio do super PAC, nomeou um vencedor por dia, até quarta-feira, quando nenhum foi anunciado. No entanto, um dia depois, dois vencedores foram anunciados na X.

O grupo não deu qualquer explicação pública para o aparente hiato de um dia, e um porta-voz do super PAC escusou-se a comentar o assunto, disse a CNN.

Para ganhar o prémio de um milhão de dólares (cerca de 924 mil euros), os indivíduos devem assinar uma petição em que afirmam apoiar a liberdade de expressão e o direito às armas.

No entanto, na página ‘online’ do super PAC refere que apenas os eleitores registados em sete estados norte-americanos são elegíveis para assinar a petição. De acordo com a CNN, é neste um pormenor que os especialistas observam a ilegalidade da iniciativa.

Estes requisitos controversos mantinham-se até à noite de quinta-feira e ainda estão no ‘site’ do super PAC de Elon Musk, que está a fazer campanha através destas iniciativas e de doações milionárias para o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump.

Também na quinta-feira, foi divulgado que Musk doou 10 milhões de dólares (cerca de nove milhões de euros), a 01 de outubro, para ajudar os republicanos a recuperar a maioria no Senado dos EUA, de acordo com um relatório apresentado à Comissão Eleitoral Federal.

Também doou 2,4 milhões de dólares (2,2 milhões de euros) ao The Sentinel Action Fund, um super PAC ligado à Heritage Foundation, que dá fundos para apoiar vários candidatos republicanos ao Senado, bem como Trump.

No final de setembro, Musk fez uma doação de cerca de 75 milhões de dólares (69 milhões de euros) a um super PAC, que o empresário tinha ajudado a criar, em nome de Trump.

Este super PAC, chamado America PAC, fez saber que um total de quase 120 milhões de dólares (cerca de 110,8 milhões de euros) foram doados até agora para a corrida presidencial, disse a CNN.