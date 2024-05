Bom dia! É quinta-feira!

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura do 18.º Congresso da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, pelas 09h00, no Casino Park Hotel.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Pelas 12h30, o Banco Alimentar da Madeira e o Grupo Sousa celebrarão um novo protocolo de cooperação, na sede desta instituição.

* No âmbito do projeto ‘Crianças em Participação’, realiza-se, pelas 15h00, uma Assembleia Municipal do Funchal dirigida a alunos do 1.º ciclo. A sessão de abertura será presidida pela vereadora Helena Leal.

* As comemorações do 16.º Aniversário do Centro de Convívio de São Roque do Faial decorrerão a partir das 15h00, na sede da Casa do Povo e contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa.

* O Edifício do Campo da Barca, localizado na Rua Pestana Júnior, n.º 6, vai acolher hoje, pelas 17h00, a inauguração da exposição-investigação intitulada ‘Atlas do Planeamento’, da autoria de Pedro Gonçalves.

* A reunião ordinária pública, descentralizada, da Câmara Municipal de Santa Cruz, vai começar às 18h00, na Junta de Freguesia da Camacha, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ da Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com o saxofonista Elvis Sousa, para presentear o público com um belo e interessante repertório num concerto às 21h30, no Read’s Palace A Belmond Hotel.