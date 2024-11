Nacional em ação solidária junto da Associação Ajuda a Alimentar Cães

Com o objetivo de “promover a adoção responsável e sensibilizar a sociedade para a realidade dos animais abandonados no país e, em particular, na Madeira”, o Nacional associou-se à Associação Ajuda a Alimentar Cães (AAAC) através de uma ação solidária.

Esta quinta-feira, os futebolistas João Aurélio, Isaac Tomich, Matheus Dias e José Gomes, em representação de todo o plantel principal sénior, voltaram a visitar as instalações da AAC, tendo entregue cenenas de de quilos de ração seca e húmida para cães e gatos adultos e bebés, bem como outros produtos necessários para o saudável desenvolvimento dos animais.

Para além disto, foram entregues águas e sumos aos voluntários da AAAC, numa iniciativa que contou com o apoio da Empresa de Cervejas da Madeira.

“Relembramos que a adoção responsável é um passo fundamental para mudar esta realidade, mas existem também outras formas de ajudar. Pode apoiar as diversas ações de proteção animal existentes no nosso país, através de ajudas monetárias ou com a doação de bens alimentares. Pode ainda apadrinhar um animal institucionalizado, ajudar com trabalho voluntário e defender os direitos dos animais, promovendo o bem-estar destes nos locais em que encontram”, pode ler-se no site do Nacional.