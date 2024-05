Bom dia!

Em vésperas da derradeira ronda do campeonato, o avançado Carlos Daniel, que bisou em Tondela, acredita na possibilidade de os alvinegros serem campeões. Já os verde-rubros viajam até Viseu com o objetivo de vencer para sonhar com a subida e vão contar com o apoio de largas dezenas de adeptos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Campeonato de Portugal. Camacha e Marítimo B arrumam a casa.

Já no andebol, jovens madeirenses discutem nacionais de sub-18 e saiba que Porto Santo acolhe elite do atletismo em veteranos.

