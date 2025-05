A discursar no Dia Regional do Bombeiro, na Praça do Povo, o presidente do governo regional começou por agradecer o galardão que recebeu da Liga Nacional dos Bombeiros, assumindo-se como um bombeiro. Albuquerque lembrou que, ao longo da sua vida política, já lidou com 19 incêndios e com o 20 de fevereiro.

Por outro lado, afirmou que o acordo que levou à atualização da remuneração dos bombeiros, entre o governo, a federação e os municípios, resultou de um trabalho de cooperação.

Alertou para o problema que as alterações climáticas irá comportar às corporações, mas reconheceu que os bombeiros estão mais apetrechados.

Albuquerque pediu ainda uma atuação mais intensa da população civil na prevenção e nos comportamentos cívicos na proteção do ambiente.

Noutro âmbito, o governante alertou para os efeitos nefastos dos populismos e para as críticas nas redes sociais, que “não podem conduzir o combate aos incêndios”. “Tem acontecido uma desinformação muito intensa nas redes sociais, que causa alarmismos”, chamou a atenção. É importante que as pessoas confiem na proteção civil regional, sensibilizou, reforçando novamente o facto de estar devidamente equipada. Rejeitou, por isso, os demagogos e os “bombeiros das redes sociais”.

Miguel Albuquerque considerou, por outro lado, que será possível haver acordo a nível nacional, entre o governo central e corporações para medidas semelhantes às concretizadas na Madeira.