Com vista à preparação do elenco governativo, o presidente do Governo Regional está a receber, em reuniões na Quinta Vigia, os secretários regionais e ainda Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Ora, a presença da autarca suscita a leitura de que terá sido convidada a integrar o próximo governo. É dado como certo que Cristina Pedra entrará para o executivo madeirense para a Secretaria de Finanças, atendendo a que Rogério Gouveia já tinha manifestado vontade de sair do Governo, bem como Pedro Fino.

Eduardo Jesus, na Pasta do Turismo, deverá continuar no elenco governativo, bem como Jorge Carvalho, na Educação.

O presidente do PSD/Madeira, partido que venceu as eleições legislativas regionais do último domingo, já manteve um encontro também com o líder do CDS que, tal como já escrevemos vai integrar o Governo madeirense ficando com a pasta da Economia, Comércio, Indústria e Transportes.