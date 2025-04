Albuquerque: “Não podemos perder mais tempo”

O presidente do Governo Regional disse hoje, na tomada de posse, que a Madeira não pode perder mais tempo e defendeu a aprovação do orçamento regional antes do verão.

“Não podemos perder mais tempo. Precisamos de aprovar o Programa de Governo e o Orçamento antes do Verão. Pois a manutenção de um Orçamento em duodécimos traz consequências negativas para toda a gente.Um Governo de gestão está limitado na tomada de decisões. E tudo temos de fazer para que a actual situação internacional, com a ‘Guerra’ de tarifas entre os grandes blocos económicos e a instabilidade nos mercados bolsistas, não tenha reflexos negativos no nosso crescimento económico”, afirmou.

Para Albuquerque, “só um Governo na plenitude de funções, com um orçamento aprovado e um horizonte de quatro anos de legislatura, tem condições para cumprir o Programa sufragado, estimular o empreendedorismo e as empresas, fixar novos investimentos na Região, garantir o investimento público e melhorar os serviços da educação, saúde e apoio social”.