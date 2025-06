O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou esta tarde presença na inauguração obras de reforço da adução ao reservatório da Trompica, no Campanário, anunciando que vai estar, amanhã, nas comemorações e na importância da adesão portuguesa à União Europeia, considerando-a “determinante para o progresso do país e para o seu posicionamento no mundo”.

“A União Europeia é uma união política que nasceu no pós-guerra para evitar conflitos entre os povos europeus. Hoje, Portugal é um agente ativo nas políticas da União, e o nosso destino está ligado a este espaço político e económico”, afirmou Albuquerque, numa análise ao estado atual da UE.

O líder do executivo madeirense salientou os desafios que a Europa enfrenta, principalmente a necessidade de investir na defesa, e fazer desparecer o atraso tecnológico face aos Estados Unidos e o elevado custo da energia.

“Neste momento, a energia na Europa é muito cara. Houve erros estratégicos, como a dependência do gás russo e a cessação da energia nuclear sem alternativa assegurada”, declarou, defendendo a “reindustrialização” da Europa e a redução da “burocracia”.

Albuquerque foi particularmente crítico em relação à política ambiental e energética europeia, apontando que “estamos a pagar rendas altíssimas ao lobby das renováveis” e a comprar produtos à China com pegadas de carbono superiores. “Sem crescimento económico, a Europa não vai a lado nenhum”, concluiu.