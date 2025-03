O presidente do Governo Regional da Madeira realça o clima de suspeição que diz reinar na política portuguesa e, instado a pronunciar-se acerca do caso que envolve o primeiro-ministro Luís Montenegro, Albuquerque defende o social-democrata e observa que o primeiro-ministro não tem razões para se demitir.

Recorde-se que ontem foram divulgados os nomes dos clientes da empresa Spinumviva, atualmente detida pela mulher e filhos de Luís Montenegro, que convocou um Conselho de Ministros extraordinário para hoje, bem como uma comunicação ao país sobre decisões pessoais e políticas relacionadas com a empresa Spinumviva. O primeiro-ministro irá falar às 20h00 de hoje.

Miguel Albuquerque sublinhou não acreditar que o caso que envolve o primeiro-ministro, e consequentemente o PSD Nacional, interfira com as eleições regionais, marcadas para daqui a 22 dias.

Expressou total confiança de que os recentes acontecimentos não afetarão o resultado eleitoral. “Eu acho que não, porque as pessoas já se habituaram”, afirmou, referindo-se à normalização de situações controversas na política atual.

Num tom preocupado, alertou que o crescente de “denúncias anónimas” e a pressão sobre os políticos para se “justificarem” constantemente pode criar um cenário em que será cada vez mais difícil recrutar pessoas competentes para cargas políticos.

“Quem é que vai para a política? Vão recrutar Santos? Santos não existem. Ou então, como Mira Amaral disse, alguém que acaba de nascer”, considerou o político a propósito da situação que envolve o primeiro-ministro social-democrata, aclarando que todos os políticos têm um passado e que, com o clima julgatório que se instaurou, não entende quem é que é elegível para os cargos públicos.

