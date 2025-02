Segundo Miguel Albuquerque, “a Madeira continua a ser um paraíso para o investimento”. O presidente do Governo Regional em funções fez esta afirmação no evento de apresentação do projeto da empresa DreamMedia, que promete “uma nova era de publicidade exterior no Funchal”.

Albuquerque diz que este é um investimento que vai contribuir para a melhoria da paisagem do Funchal, modernizando-a. O governante assegura que “a Madeira continua a ser um paraíso para o investimento” e que a Região procura sempre ultrapassar a “centopeia da burocracia” agilizando.

A apresentação do novo investimento decorre esta tarde no hotel Savoy.