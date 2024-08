No direto da RTP, estabelecido há momentos, o presidente do Governo Regional, no Curral das Freiras, atirou-se às vozes críticas que se levantam quanto à atuação do Governo na questão do incêndio e classificou o coro de críticas como sendo um “conjunto de abutres políticos”, que querem tirar partido desta situação.

“Neste momento, temos de fazer uma coisa que é jogar com a prevenção”, disse, explicando que a retirada das famílias é para não inalarem fumos.

Mais disse que estão ativas três frentes com uma evolução para Norte. “Aqui, no Curral das Freiras, a situação está mais controlada”.

O fogo, frisou Albuquerque, “está virado para a Boaventura”. “Vamos continuar o processo de contenção dos fogos, o meio aéreo já está operacional”.