Albuquerque espera ganhar maioria nestas eleições

O PSD-Madeira entregou, esta manhã, a lista de candidatos às eleições legislativas regionais no Palácio da Justiça, no Funchal. Miguel Albuquerque apelou à maioria, sublinhando que os madeirenses “estão fartos desta irresponsabilidade e brincadeira dos partidos” que tentam “criar instabilidade”.

À saída, o líder dos social-democratas, o qual disse que “não há alternativa ao PSD Madeira”, lamentou que se vá novamente a eleições devido “à irresponsabilidade de três partidos: Chega, PS-M e o JPP” que, “devido às suas ambições rocambolescas de poder, resolveram deitar o Governo abaixo causando transtorno à vida pública regional”, criticou.

Para o cabeça de lista do PSD-M, o essencial garantir que a Região continue num “rumo de desenvolvimento, crescimento económico e empregabilidade”, considerando que, para isso, “decisivo que existam condições” para formar uma maioria de Governo.

O número 1 da lista é taxativo em afirmar que há apenas duas opções: ou enveredar pelo “caos e pela instabilidade, que é isso que os partidos da oposição querem oferecer aos madeirenses e porto-santenses”, ou haver “segurança, previsibilidade e estabilidade, que é aquilo que o PSD sempre ofereceu”.Quanto ao assunto do desconforto interno no seio do partido, Albuquerque sublinhou que “não há ,neste momento, nenhuma questão interna”, frisando que todos os militantes e simpatizantes são bem-vindos para integrar o projeto.

Questionado ainda se as questões judiciais são ‘uma pedra no sapato’ do PSD, o líder argumentou que, se fossem, o Chega teria um “grande” problema. “Todas as semanas aqueles que dizem que são contra os tachos ... eu acho que o Ventura tem de ir à bruxa”, apontou.

Já sobre as declarações de Paulo Cafôfo, que destacou a sua experiência executiva como um trunfo para governar a Madeira, Albuquerque respondeu de forma crítica: “Ele tem experiência de inatividade e incompetência, que foi o que ele assegurou quando esteve na Câmara e enquanto foi secretário de Estado”. E ironizou: “Aliás, vou começar a usar binóculos para ver se o ferry que ele prometeu já chegou”.

Por fim, interrogado sobre o eventual apoio de Luís Montenegro na campanha eleitoral, Albuquerque garantiu que conta com o suporte do PSD nacional, mas fez questão de frisar o PSD-Ma “não precisa de bengalas de Lisboa para fazer a sua campanha”.