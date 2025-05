O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acaba de visitar três mesas florais feitas por conceituados designers e que estão em exposição na Bordal- Bordados da Madeira.

O chefe do Executivo madeirense lamentou a crise no mercado que resultou, entre vários fatores, da concorrência chinesa, com peças que não tinham qualidade como as que são feitas pelas bordadeiras da Região.

O governante afirmou que a tendência é de tornar o bordado mais atual e prático. São feitos trabalhos com menos horas de trabalho e que, por isso, saem mais baratas sem perderem a qualidade.