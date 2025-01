Miguel Albuquerque defendeu esta tarde, perante o Presidente da República, a realização de eleições regionais e disse aos jornalistas, que o PSD-M “vai sozinho a eleições”, colocando, assim, de parte, a possibilidade de coligação pré-eleitoral.

O líder do executivo regional e presidente do PSD-Madeira falava à imprensa após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, em que participou acompanhado por Guilherme Silva e Miguel de Sousa e ainda pelo secretário-geral do PSD, Hugo Soares..

Respondendo às perguntas, Albuquerque recusou-se a adiantar qual será a decisão de Marcelo e sobre o pedido de eleições antecipadas no partido, suportado por um abaixo-assinado de 500 assinaturas reiterou a ideia de que esta seria uma “medida suicidária” e um favor aos adversários.

Perante a possibilidade de tudo ficar na mesma após eleições antecipadas na Região, diz que a decisão está do lado do povo. Defende uma “maioria confortável” e diz que ele não é o problema mas sim a lei eleitoral que dificulta a constituição de maiorias.

No final, Hugo Soares foi confrontado com a pergunta se o PSD nacional apoia Albuquerque, respondendo que são os representantes do partido na região que devem escolher.