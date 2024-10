O presidente da direção da Casa São José defendeu hoje o desafio da mudança dos paradigmas.

O padre Marcos Pinto apontou ser necessário pensar diferente, olhar e agir. Palavras proferidas na abertura do III Congresso mais social, que decorre, durante dois dias, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e pela Casa São José.

Já na sua intervenção, Leonel Silva considerou que este terceiro congresso surge depois de um diagnóstico social inovador iniciado em 2015. O autarca refere que foi desenhado um plano de ação para a coesão social.

A informação foi atualizada este ano e foi nesse contexto que surgiu como parceira, a Casa São José, que conseguiu orientar as suas políticas para aquilo que são os problemas mais evidentes. “Existia e existe uma problemática. Não a escondemos”, apontou o autarca, aludindo a problemática dos sem-abrigo.

Leonel Silva sublinhou que há um princípio que inspira muito a equipa camarária e que tem a ver com a orientação da ação para “estarmos ao serviço”. Por sua vez, o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, recordou aquilo que é a ação organizada da Igreja ao longo da sua História. Já o presidente do Governo Regional aproveitou para agradecer o trabalho profícuo desenvolvido sobretudo pelas IPSS em prol da economia social. Reiterou que a Igreja e suas instituições são parceiro fundamental do Governo. “Entendemos que o Estado não tem que impor padrão da Educação às famílias”, referiu, considerando que as instituições dirigidas pelas IPSS asseguram o princípio de proximidade.

No entender de Albuquerque, ao contrário do que os ‘Marxistas’ pensam, as pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Além disso, as IPSS “têm capacidade de obter ganhos de uma forma mais racional do que o Estado”, sublinhou Albuquerque.