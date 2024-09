À margem da visita que efetuou à empresa Madeira Experiencias Imersivas, no Curral das Freiras, Miguel Albuquerque considerou que o partido que avançar com uma moção de censura ao Governo Regional corre o risco de ser castigado pelo eleitorado.

O governante, que lidera com maioria relativa, e que tem estado sob ameaça do PS e do Chega relativamente a essa matéria, lembrou que o país viveu um “surto de eleições inédito”, pelo que convocar novas eleições será nefasto, porque o eleitorado quer que a região “seja governada e que haja paz e sossego”.