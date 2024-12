Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, presidiu, hoje, à assinatura dos aditamentos dos contratos-programa com as associações humanitárias de bombeiros voluntários da Madeira.

Na ocasião, destacou o esforço financeiro do Executivo madeirense e da Associação de Municípios da Madeira, no sentido de dotar estes voluntários de mais meios financeiros. Miguel Albuquerque referiu que o acordo consubstancia 4 milhões para 2024 e quase 5 milhões para 2025, assim como 5 milhões e 700 mil euros para 2026. Mas, como há gente que “com interesses egocêntricos, isto ficará tudo parado e continuaremos parte de 2025 a governar em duodécimos até o Orçamento da Região ser aprovado”.

Na cerimónia, que decorreu no auditório do Serviço Regional de Proteção Civil, Albuquerque lamentou as “criaturas que andam a brincar no parque infantil e a prejudicar toda a gente”. Disse que o acordo será cumprido assim que existirem condições políticas para o efeito e se “nos forem dadas essas condições “.

Carlos Teles, presidente da Associação de Municípios da Madeira (AMRAM), usou também da palavra nesta cerimónia para dizer, que desde a primeira hora, os municípios estiveram disponíveis para “estabelecer o diálogo que vai no sentido de servir os nossos bombeiros”. Disse esperar que o futuro - que é já amanhã - traga estabilidade para colocar em prática aquilo que foi acordado com os bombeiros.

”Hoje, é um dia feliz para os bombeiros voluntários da Madeira”, considerou também Martinho Freitas, presidente da Federação de Bombeiros.