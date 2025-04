O incêndio que deflagrou hoje à tarde no quinto andar de um prédio na zona de Alcântara, em Lisboa, provocou dois feridos ligeiros e deixou desalojadas nove pessoas, disse à Lusa o vereador da Proteção Civil do município lisboeta.

Segundo avançou o vereador da Proteção Civil e Socorro, Rui Cordeiro (PSD), o fogo que deflagrou num prédio residencial da Rua Amadeu de Sousa Cardoso provocou “dois feridos ligeiros”, um de 41 anos, que recebeu assistência no local, e outro com 36 anos, transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

O autarca acrescentou que uma pessoa foi transportada à esquadra da PSP no “âmbito da investigação sobre a origem do incêndio”.

O sinistro, de acordo com Rui Cordeiro, teve início às 15:35 e foi considerado extinto às 17:20, e no local estiveram 42 operacionais e 17 viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) e de outras corporações da cidade de Lisboa.

O segundo comandante do RSB, Carlos Pereira, revelou que o incêndio “começou no quinto andar e propagou-se para a cobertura”, que ficou em “avançado estado de degradação”.

No andar “vivem nove pessoas, em oito quartos”, que não vão poder “regressar hoje a casa”, afirmou.

Em relação aos restantes moradores do prédio, ainda vai ser realizada uma nova avaliação, mas em princípio as suas residências não ficaram muito afetadas, acrescentou Carlos Pereira.