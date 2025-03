O presidente do PSD/Madeira e candidato à reeleição, Miguel Albuquerque, afirmou este sábado, durante uma visita ao Centro de Saúde de Machico, que a cobertura a 100% de médico de Medicina Geral e Familiar na Região é “mais um compromisso cumprido” pelo seu Governo.

Na iniciativa política de hoje, o cabeça de lista do PSD/Madeira anunciou ainda que já foi lançado um concurso público, no valor de um milhão de euros, para a instalação de equipamentos de Raio-X na maioria dos centros de saúde da Região. “Mais uma medida a concretizar assim que o PSD/Madeira vença as eleições e esteja aprovado o Orçamento”, aditou.

Albuquerque recordou que, quando assumiu a governação em 2015, a cobertura de médico de família rondava os 65%, com um total de 130 profissionais. “Na altura, assumimos o compromisso de assegurar a cobertura a toda a população da Madeira, através dos 47 centros de saúde existentes e a verdade é que, neste momento, temos 200 médicos de família na Região e uma cobertura a 100%”, afirmou. O governante destacou ainda o papel “decisivo” dos profissionais de saúde, incluindo enfermeiros e assistentes operacionais, na prestação de cuidados e na promoção da prevenção.

Segundo Miguel Albuquerque, apenas no último ano, os 47 centros de saúde da Madeira realizaram 1,6 milhões de atos assistenciais, incluindo atendimentos em urgências. O líder social-democrata sublinhou que a prioridade para a próxima legislatura será reforçar os recursos humanos e técnicos para garantir “a melhor resposta e os melhores cuidados à população”.