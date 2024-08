Bom dia!

Governo solicitou a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e conta a partir de hoje com dois aviões Canadair no combate aos incêndios. Aparelhos libertam seis mil litros de água e não podem atuar em zonas agrícolas e urbanas. Helicóptero já efetuou 170 descargas desde o dia 14. Força Operacional Conjunta destacou 60 operacionais para a Região. Fogo deixou rasto de angústia no Curral das Freiras. Sindicato Nacional da Proteção Civil e oposição exigem demissões.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Dia da Cidade do Funchal. Pedra lembra Calado e faz contas ao mandato. Albuquerque enuncia os investimentos no Funchal e critica os “manipuladores com pezinhos de lã”.

Saiba ainda que Julho trouxe número recorde de aviões eficientes à Região e que passageira fica 12 dias retida na Madeira após cancelamento de voo. Fátima Gomes, jovem madeirense que trabalha em Lisboa, critica “desumanidade” e “desorganização” da Ryanair, acusando a companhia de não oferecer soluções viáveis aos clientes.

Destaque também nesta edição para a maternidade. Devem existir horários para a amamentação? Saiba a resposta num Tirar a Limpo.

Não perca ainda um Roteiro JM com festas e cinema para o fim de semana.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!