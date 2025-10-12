MADEIRA Meteorologia
Água de Pena: Avelino e Magno (PS) acusados de dar boleia a eleitores

12 Outubro 2025
12:26
Dirigentes socialistas de Água de Pena em Machico, foram esta manhã alvo de uma reclamação junto da Assembleia de Voto daquela localidade.

De acordo com o teor da queixa, tanto o candidato socialista Magno Mendonça, como o deputado Avelino Conceição estarão a dar boleia a eleitores, “incentivando-os a votar no Partido Socialista”, como refere a queixa apresentada na secção de voto n.º 1.

Ao JM foi, entretanto, enviado registo fotográfico visto como prova do ilícito que dá origem à reclamação.

