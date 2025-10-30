MADEIRA Meteorologia
Água de Pena acolhe 1.ª Exposição Ornitológica Regional CCOM entre 7 e 9 de novembro

    A exposição contará com uma ampla variedade de aves ornamentais, exóticas e canoras. DR
Região
Data de publicação
30 Outubro 2025
15:50
Comentários

O Parque Desportivo de Água de Pena, debaixo da pista do Aeroporto, acolhe entre 7 e 9 de novembro a 1.ª Exposição Ornitológica Regional CCOM.

O evento organizado pelo Clube de Criadores de Ornitologia da Madeira é de entrada gratuita e visa “promover a ornitologia na Região, valorizar o o trabalho dos criadores locais e sensibilizar o público para aimportância da preservação das aves e da biodiversidade”.

A exposição contará com uma ampla variedade de aves ornamentais, exóticas e canoras, avaliadas por juízes especializados, bem comoatividades complementares destinadas atodas as faixas etárias.

A inauguração acontece a 7 de novembro, uma sexta-feira, pelas 18h00, com a exposição a ter portas abertas até às 21h00. Já nos dias seguintes, as portas abrem às 10h00, sendo que no sábado encerram às 18h00 e no domingo às 17h00.

