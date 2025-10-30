Água de Pena acolhe 1.ª Exposição Ornitológica Regional CCOM entre 7 e 9 de novembro

O Parque Desportivo de Água de Pena, debaixo da pista do Aeroporto, acolhe entre 7 e 9 de novembro a 1.ª Exposição Ornitológica Regional CCOM.

O evento organizado pelo Clube de Criadores de Ornitologia da Madeira é de entrada gratuita e visa “promover a ornitologia na Região, valorizar o o trabalho dos criadores locais e sensibilizar o público para aimportância da preservação das aves e da biodiversidade”.