A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, informa, em comunicado à imprensa, que “uma equipa de técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico (DSDA), da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), esteve recentemente na Ilha do Porto Santo onde deu continuidade aos trabalhos do ensaio iniciado recentemente no Centro Experimental do Farrobo, que visa a comparação de diferentes porta-enxertos de vinha, de modo a aferir os que melhor se adaptam às condições de clima e do solo desta ilha”.

“Pelas suas especificidades, a Direção Regional acompanha com proximidade os trabalhos que são desenvolvidos pelos agricultores do Porto Santo para que tenha melhor produções. Já em relação ao projeto Life Dunas, mantemos a nossa missão de manutenção daquele espaço para que se possa recuperar o cordão dunar e ter mais conhecimentos sobre a proteção costeira”, disse Marco Caldeira, diretor regional de Ambiente e Desenvolvimento Rural.