Marco Caldeira, diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, acompanhado do diretor de serviços de Desenvolvimento Agronómico, Rui Nunes, visitou a exploração do empresário agrícola José Jorge Moniz de Sá, localizada no sítio do Livramento de Cima, freguesia do Caniço.

Com uma área total 8 500m2, a exploração agrícola produz hortícolas variados, de acordo com um plano de rotação de culturas ao longo do ano, e ainda papaia. Toda a produção é escoada para o mercado regional. De destacar, contudo, o cultivo de cebola de variedades regionais, que ocupa uma área aproximada de 1 000 m2 e com uma produção que se estima nos 3 500 quilos.

Dada a tradição e a importância da cultura da cebola na Região, a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, tem dado especial atenção à divulgação das técnicas culturais mais adequadas, estando ainda a efetuar ensaios sobre as principais condicionantes desta cultura, nomeadamente pragas, doenças e efeitos das alterações climáticas. Entre eles, destacam-se o ensaio de controlo biológico das principais doenças da cebola.

De igual modo, têm sido realizadas sementeiras em locais com caraterísticas edafoclimáticas diferentes, com o objetivo de verificar o seu comportamento e rendimento, bem como elaborados diversos folhetos informativos, de modo a melhor orientar os agricultores na identificação e controlo das principais pragas e doenças.

Marco Caldeira aproveitou a visita efetuada para reiterar o compromisso da Direção Regional na defesa do melhor interesse de todos os agricultores, afirmando ainda que “é importante que se continue a privilegiar as culturas com potencial de crescimento, a exemplo da cebola da Madeira, dada a elevada qualidade que evidencia e o aumento constante da procura, beneficiando também do reconhecimento do estatuto de Denominação de Origem Protegida”.