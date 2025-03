A notícia sobre o afastamento de funcionários do Pingo Doce de Santo António e que faz manchete no JM de hoje, está gerar surpresa entre outros trabalhadores do grupo e sociedade em geral.

Recorde-se, tal como foi anunciado hoje, que mais quase duas dezenas de funcionários daquele estabelecimento da cadeia Jerónimo Martins respondem a inquéritos internos e judiciais, tendo sido identificados por práticas danosas.

Acusados de desvio e furto de produtos, os trabalhadores em causa são acusados de estarem envolvidos num esquema que foi confirmado, ao nosso Jornal, por fonte oficial do Pingo Doce.

Leia mais no JM de hoje.