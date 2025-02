O Partido ADN - Madeira manifesta solidariedade com os estafetas profissionais das plataformas Glovo e Uber Eats, que realizaram uma greve para protestar contra os baixos rendimentos.

O partido defende que os trabalhadores devem ser adequadamente compensados pela sua atividade.

Além disso, o ADN alerta para a falta de regulamentação na área da Segurança Alimentar, dado que as refeições são transportadas em motas, expondo-as a diversos riscos ambientais. O partido questiona as entidades competentes sobre as responsabilidades em casos de intoxicação alimentar ou outros problemas, e apela à regulação da atividade, incluindo registos, inspeções sanitárias e identificação adequada dos estafetas, para garantir a segurança tanto dos trabalhadores, como dos consumidores.