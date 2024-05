A candidatura do ADN - Alternativa Democrática Nacional - às Eleições Regionais da Madeira reuniu-se com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) para compreender melhor a realidade desta classe profissional.

Em comunicado a dar conta da reunião, o partido realça que inclui no seu programa eleitoral medidas “alinhadas com as ideias destes representantes sindicais deste setor, especialmente no que diz respeito à ênfase na prevenção”. “Defendemos a profissionalização de todos os profissionais deste setor para garantir que estejam igualmente preparados para lidar com emergências.”

“Ao contrário dos bombeiros sapadores, as associações de bombeiros voluntários não estão sob a alçada governamental ou municipal, o que torna o controle de suas atividades mais dispendiosa e complexa”, adianta o ADN, na nota assinada pelo cabeça-de-lista, Miguel Pita.

No mesmo comunicado, o ADN defende que “a agricultura e a pecuária desempenham papéis importantes na prevenção de incêndios florestais”, indicando várias razões como a limpeza de terrenos, a criação de barreiras entre áreas florestais e habitadas, uma monitorização permanente e deteção precoce e o melhoramento das acessibilidades para o combate aos incêndios.

“O controle da biomassa e das giestas é importante para a prevenção de incêndios, reduzindo a quantidade de material combustível disponível e diminuindo assim a probabilidade e a severidade dos incêndios florestais. Essas medidas são essenciais para proteger áreas florestaise comunidades contra os devastadores efeitos dos incêndios”, refere o partido.

Da reunião, acrescenta o ADN, “também foram extraídas ideias pertinentes, como a ampliação dos fundos provenientes da taxa turística para sectores da sociedade que realmente necessitam, como o da proteção civil”.

“O aumento constante do número de turistas na ilha sobrecarrega serviços como bombeiros, proteção civil e saúde, entre outros. Portanto, a alocação de parte desses fundos para melhorar e fortalecer esses serviços seria uma aplicação sensata”, aponta ainda.

Por fim, o partido refere que esteve também em discussão a aplicação do estatuto social do bombeiro aos sapadores.