O Partido ADN – Madeira “regozija-se pelo facto anunciado hoje em que foi decidido pela empresa Horários do Funchal o retomar da opção dos bilhetes pré-comprados enquanto decorre a transição para o novo sistema gerido para a empresa TIIM – Transporte Integrados e Intermodais da Madeira S.A. conforme proposto pelo ADN - Madeira”.

Segundo o partido, o mesmo alertou na passada segunda-feira para o facto desta situação de impasse poder se prolongar por mais dois meses até que tudo esteja devidamente operacional, comprometendo a mobilidade da população e inflacionando os seus custos diários, visto que os passageiros que necessitam de apanhar mais do que um autocarro para chegar ao seu destino ficavam altamente penalizados, porque já não era possível usar os mesmos bilhetes no espaço dos 45 minutos para fazer o transbordo, obrigando à aquisição de outro bilhete a custo mais elevado do que os pré-comprados.

“O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional tem tido por norma alertar a sociedade e entidades competentes para as situações menos corretas ou inapropriadas, mas sempre apontando as soluções alternativas e é desta forma que tencionamos continuar agindo, pois criticar sem apontar soluções é mais fácil, nós fazê-lo de forma construtiva, sempre em prol do superior interesse das populações”, acrescenta o partido.