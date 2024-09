O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional questiona as autoridades de saúde da RAM sobre o que está sendo feito atualmente para combater a proliferação do mosquito “Aedes Aegypti”.

O Partido ADN recorda o ano 2012 em que um surto de dengue na RAM resultou em mais de 2.000 casos, com consequências” graves não só nosso sistema de saúde, como também na nossa principal economia regional como é o caso do turismo”.

E, ainda hoje, sustentou, “os aviões antes de descolarem estão sujeitos a uma desinfestação na zona de porão e bagagem de mão, afetando a nossa imagem e reputação de destino seguro”.

O ADN-Madeira receia e alerta para o facto de a RAM não estar preparada para combater um novo surto de Dengue ou Zika, “pois nunca mais assistimos a qualquer tipo de controlo de propagação e reprodução desse inseto ou até mesmo as habituais campanhas de sensibilização perante a população para evitar as águas paradas nas suas habitações”, indica o partido, num comunicado enviado à redação.

O ADN alerta para as declarações efetuadas a 2019, em que o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, “se vangloria pelo facto da RAM há seis anos não registar doenças transmitidas por via de mosquitos, mas esquece-se que basta apenas um pessoa infetada com Dengue ou Zika ser picada por um “Aedes Aegypti” para que todo esse “mérito” seja nulo”.

Nesse sentido, o partido considera importante a prevenção deste tipo de riscos à Saúde Pública e estranha a “passividade” da Secretaria Regional de Saúde e Proteção de Civil, assim como o IASaúde, perante uma temática “tão flagrante e evidente que assola principalmente o Funchal, onde este tipo de vector de transmissão de doenças tão graves está por todo o lado”.