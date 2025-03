O ADN-Madeira dedicou a sua ação de campanha desta sexta-feira ao setor primário, neste caso à pesca e “ao facto de persistir excesso de zelo no que diz respeito às respetivas quotas permitidas na RAM, deixando pescadores e suas famílias em desespero”.

Segundo o coordenador regional do partido, o ADN defende que “os nossos eurodeputados revejam essas limitações de quotas, assim como o governo regional apoie a modernização de frotas de pescas, pois em alguns casos nem casas de banho possuem nas embarcações de grande dimensão”.

“Apesar do atum ocupar um lugar especial na gastronomia regional, o ADN-Madeira afirma-se contra a captura dessa e qualquer outra espécie marinha em reservas naturais classificadas protegidas pela UNESCO, tais como nas nossas ilhas desertas ou Selvagens, pois há que as proteger e permitir que as mesmas se possuam reproduzir”, afirmou.

Miguel Pita disse ainda considera “incompreensível que, tendo a RAM uma vasta e rica Zona Económica Exclusiva estarmos tão limitados às pescas, enquanto outros barcos estrangeiros o fazem sem o controlo e fiscalização em conformidade com a dimensão da nossa ZEE, pois os recursos da nossa Polícia Marítima e Marinha são limitados em termos de meios e recursos humanos”.